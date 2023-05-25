Iniesta Japonya'dan ayrıldı

Editör: Ufuk Cingöz

Japonya 1. Futbol Ligi ekibi Vissel Kobe, Andres Iniesta ile yollarını ayırdığını duyurdu. Japon kulübünden yapılan açıklamada ''Takımımıza katıldığından bu yana 5 sezondur Vissel Kobe'ye önemli katkılarda bulunan Andres Iniesta'ya şükranlarımızı sunuyoruz. Her şey için teşekkürler.'' ifadeleri kullanıldı.



KUPALAR KAZANARAK AYRILDI

Iniesta, Vissel Kobe formasıyla kulüp tarihinde ilk kez Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmiş ve 2019 Japonya İmparatorluk Kupası ile 2020 Japonya Süper Kupa'yı kazanmıştı.