İniş takımı açılmayan uçak gövde üzeri iniş yaptı

Kanada'da 35 yaşındaki uçak, iniş takımı arızalanınca gövde üzeri iniş yaptı. Olayda kimsenin burnu bile kanamadı.

Bölgsel Hava yolu şirketi Nolinor Airlines'e ait Boeing 737-400 tipindeki uçak Montreal-Mirebel Havalimanı'na yaptığı mecburi inişte büyük tehlike atlattı. Havalimanına yaklaşma sırasında uçağın sol ana iniş takımının açılmadığını tespit eden pilotlar gövdesinin üzerine iniş kararı aldı.

Québec’ten Newfoundland ve Labrador’daki Wabush Havalimanı’na gitmek üzere havalanan uçak iniş takımlarında yaşanan sorun nedeniyle rotasını Montreal-Mirebel çevirdi.

Uçak sol tarafına eğik bir şekilde motorunun piste temas ederek gövde üzerine iniş gerçekleştirdi. . Uçakta bulunan 87 yolcu ve mürettebat olaydan yara almadan kurtuldu.

Nolinor Airlines yetkilileri, iniş takımı arızasının nedenini belirlemek için bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.