İnkaya Mağarası’nda 86 bin yıllık sır perdesi aralanıyor! Tarih öncesi insanların yaşamına ışık tutacak

Çan ilçesine bağlı Bahadırlı köyü sınırları içerisinde bulunan İnkaya Mağarası'ndaki 2025 yılı kazı çalışmaları başladı. Kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığının izin ve destekleriyle Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Özer başkanlığındaki ekip tarafından sürdürülüyor.





2016 yılında yapılan yüzey araştırması sırasında bulunan mağarada 2017 yılında Çanakkale Müze Müdürlüğü başkanlığında başlatılan kazı çalışmaları 2021 yılında Cumhurbaşkanlığı Kararlı Kazı çalışmasına dönüştürüldü. Kazılarda bu yıl 9'uncu sezona ulaşıldı.

İnkaya Mağarası, 26,5 milyon yıl önce bu alanda faal olan bir volkanizma ile oluşmaya başlarken, hem kayalıkların çakmaktaşı ham madde kaynakları oluşturması, hem de yöredeki sıcak su kaynaklarının sağladığı avantajlar nedeniyle Paleolitik Çağ insanları tarafından uzun süreli ve yoğun bir şekilde kullanıldı. Mağarada şimdiye kadar yapılan tarihlendirme çalışmalarında 86 bin yıla inen bir insan kullanımının varlığı kanıtlandı.

Kazı Başkanı Prof. Dr. İsmail Özer, bu sene mağaranın farklı bölümlerindeki en az 5 alanda kazı çalışmalarının yapılacağını belirterek, geçen yıl başlatılan Geleceğe Miras Projesi kapsamında mağaranın batısındaki atölye alanında yoğunlaşılacağını belirterek, "Bu alan mağarayı yaşam alanı olarak kullandığı anlaşılan Paleolitik Çağ insanlarının gündelik her türlü aktivitelerinde kullandıkları yontmataşları ürettikleri bir alan. Bu nedenle atölye alanında daha küçük yumruların ana kayalıklarından koparılma izleri, çekiç olarak kullanılan bazalt vurgaçlar, çakmaktaşı yongalama ürünleri, atık parçalar ve nihayetinde kırılamayacak hale geldiği için terkedilen çakmaktaşı çekirdek kalıntıları yoğun bir şekilde bulunmaktadır.

Atölye alanındaki kazılar proje sayesinde hızlandırılmış ve daha geniş bir alanda kazı yapılması ve mağaranın bu bölümündeki girişinin açılması mümkün hale gelmiştir. Farklı dönemlere tarihlendirilen mağaranın diğer bölümlerindeki kazı çalışmalarında da dönem insanlarının alan kullanımları ve gündelik aktiviteleri hakkında daha çok ipuçlarına ulaşılması hedeflenmektedir. Mağaradaki kazı çalışmalarının çeşitli üniversitelerden heyet üyelerinin katılımlarıyla 20 kişilik bir ekiple yıl sonuna kadar devam ettirilmesi planlanmaktadır" dedi.