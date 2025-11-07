Tüm dünyada ölüm ve kalıcı sakatlık nedenleri arasında üst sıralarda yer alan inme (felç) vakalarında, erken ve hızlı müdahalenin önemi bilimsel çalışmalarla bir kez daha vurgulandı. Zira inme sırasında her bir dakikada yaklaşık 1.9 milyon nöronun kaybedildiği belirtildi. Bu durum, hastanın tedaviye erişim süresini, iyileşme potansiyelini doğrudan etkiledi.

Erken dönemde uygulanan pıhtı çözücü tedaviler ve mekanik trombektomi gibi güncel yöntemler, kalıcı sakatlık riskini önemli ölçüde azalttı.

YABANCI UZMANLARDAN KRİTİK DEĞERLENDİRMELER

Uluslararası Nöroloji Derneği (WNA) eski başkanı ve Harvard Tıp Fakültesi Nöroloji Departmanı'ndan Prof. Dr. David S. H. Lee, inme tedavisindeki zaman kısıtlamasına dikkat çekti.

Prof. Lee, "İskemik inmede pıhtı çözücü ilaçların (tPA) uygulanması için belirlenen 4,5 saatlik kritik pencere ve mekanik trombektomi için 6 saate kadar uzayabilen, hatta seçilmiş vakalarda daha da genişleyebilen zaman aralığı, modern inme tedavisinin temelini oluşturdu. Hastaların en ufak bir belirtide bile derhal acil servise ulaştırılması, beyin dokusunu kurtarmada en büyük farkı oluşturdu" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, yeni nesil pıhtı çözücü tedaviler üzerine çalışan İngiliz nörolog Dr. Emily Carter, özellikle Tenekteplaz gibi daha hızlı etki gösterebilen ve tek doz uygulanabilen yeni ilaçların klinik denemelerde umut verici sonuçlar ortaya koyduğunu kaydetti.

Dr. Carter, bu tür yeniliklerin, ambulanslar içinde veya daha hızlı bir şekilde uygulanabilirlik potansiyeli sayesinde tedaviye başlama süresini daha da kısaltabileceğini dile getirdi.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR TEDAVİ PENCERESİNİ GENİŞLETTİ

Son yıllarda yapılan geniş kapsamlı bilimsel araştırmalar, özellikle büyük damar tıkanıklığına bağlı inmelerde, kateter yardımıyla pıhtının çıkarılması işlemi olan mekanik trombektomi tedavisinin etkinliğini kanıtladı.

Dawn ve Defuse 3 gibi önemli çalışmalar, nörogörüntüleme yöntemleriyle seçilen bazı hastalarda, standart süreden daha geç başvurulsa dahi, tedaviden fayda görülebildiğini ortaya koyarak tedavi penceresini potansiyel olarak genişletti. Amerika İnme Birliği'nden (ASA) Dr. Marcus J. Peterson, bu gelişmeleri değerlendirirken, "Trombektomi, büyük damar tıkanıklığı inmesi olan hastalar için devrim niteliğinde bir tedavi oldu. Ancak unutulmamalıdır ki, en iyi sonuçlar yine ilk birkaç saat içinde tedavi edilen hastalarda alındı" şeklinde konuştu.

REHABİLİTASYONDA ERKEN BAŞLAMA ŞARTI

Akut müdahalenin ardından başlayan rehabilitasyon sürecinde de erken dönemde başlanan tedavinin önemi vurgulandı.

Kanada'daki Toronto Rehabilitasyon Enstitüsü'nden fizyoterapist Elizabeth K. Chen, beyindeki yeniden yapılanma yeteneği olan nöroplastisiteyi en üst düzeyde kullanmak için inmenin ilk günlerinden itibaren yoğun rehabilitasyonun kritik olduğunu belirtti.

Chen, robotik rehabilitasyon ve sanal gerçeklik gibi ileri teknolojilerin, hastanın iyileşme hızını ve fonksiyonel kazanımlarını artırdığını, böylece kalıcı engellilik oranını düşürdüğünü ifade etti.