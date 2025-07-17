INMerge Innovation Summit 2025, küresel teknoloji liderlerini Bakü’de buluşturacak

Devlet destekli programlar, dijital altyapı yatırımları ve stratejik işbirlikleri sayesinde, Kafkasya bölgesinde bir inovasyon merkezi olma yolunda önemli adımlar atan Azerbaycan, eylül ayında önemli bir inovasyon zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. İnovasyon, girişimcilik ve teknoloji alanında bölgenin önde gelen etkinliği INMerge Innovation Summit, 29-30 Eylül 2025 tarihlerinde Bakü Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Ülkenin en büyük şirketlerinden PASHA Holding'in desteğiyle, inovasyon alanında bölgesel ve uluslararası işbirliğini ileriye taşıyan önemli bir güç konumuna ulaşan inovasyon zirvesi, bu yıl 5. kez düzenlenecek.

INMerge 2025, 50'den fazla ülkeden binin üzerinde şirket kurucusu, yatırımcı ve teknoloji liderini üst düzey diyalog, pratik içgörüler ve stratejik ağ kurma etkinliği çatısı altında bir araya getirecek. İki günlük programda, Pixar Kurucu Ortağı ve eski Pixar Animation Studios Başkanı Ed Catmull, Yapay Zeka Fütüristi ve OpenAI eski Go-To-Market Başkanı Zack Kass, Netflix Kurucu Ortağı ve ilk CEO’su Marc Randolph, Amazon Avrupa Pazarlama Başkanı Narmin Farzaliyeva, TikTok Türkiye, Orta ve Güney Asya İş Geliştirme Başkanı Barış Aldanmaz gibi önemli konuşmacılar sahne alacak. Teknoloji ve iş dünyasının geleceğini şekillendiren pek çok küresel uzman da etkinlikte yer alacak.

Bölgesel ve küresel işbirliği platformu

2006 yılında kurulan ve bankacılık, sigorta, inşaat, bilgi teknolojileri, gayrimenkul geliştirme ve turizm alanlarında faaliyet gösteren yatırım şirketi PASHA Holding’in İnovasyon Başkanı Tugra Musayeva, zirveyle ilgili yaptığı açıklamada “Anlamlı bağlantılar kurmak, cesur düşünceye ilham vermek ve sınırların ötesinde fikir alışverişini hızlandırmak için tasarlanan INMerge Innovation Summit, PASHA Holding olarak inovasyon gündemimizin en önemli etkinliği haline geldi. Yetenek, sermaye ve vizyonu buluşturarak iş ve teknolojinin geleceğini şekillendirmek hedefiyle, INMerge 2025’i bölgesel inovasyon ekosisteminin önde gelen gücü haline getirmek için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

INMerge’ün birden fazla inovasyon ekosistemi arasında fikir, ortaklık ve yatırım akışını hızlandırmak için tasarlandığına dikkat çeken Tugra Musayeva; pratik sonuçlar ve uzun vadeli etki odaklı bir yaklaşımla hükümet, sanayi ve startup topluluğu arasındaki işbirliğini güçlendirmek istediklerini sözlerine ekledi.

Startupları yatırımcılarla eşleştiriyor

INMerge Innovation Summit 2025’te, startup'lara küresel yatırımcılar ve kurumsal ortaklarla doğrudan bağlantı kurma fırsatı getiren özel yatırımcı eşleştirme oturumları bulunuyor. Startup programının kalbinde, kurucuların girişimlerini deneyimli yatırımcılar ve uzmanlardan oluşan bir panelde sunduğu INBattle Startup Yarışması yer alıyor. PASHA Holding'in yatırım yaptığı 30.000 dolarlık ödül havuzu ile INBattle, bölgesel ve uluslararası pazarlarda ölçeklenmek için hazır umut verici fikirlerin itici gücü oluyor.

INMerge 2025; inovasyon, yatırım ve bölgesel entegrasyonun gelişimine odaklanan konuşmalar, tematik paneller ve kapalı oturumlarla birlikte geliyor. Zirvenin son programı ve konuşmacı listesi, önümüzdeki haftalarda www.inmerge.az adresinden duyurulacak.