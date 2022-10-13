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İnönü Üniversitesi 57 personel alacak

İnönü Üniversitesi 57 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 27 Ekim 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 06:56
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İnönü Üniversitesi 57 personel alacak

İnönü Üniversitesi 57 personel alacak
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İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, “Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlere, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz web sayfasında yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyeleri alınacaktır.” Denildi.

ilanımız Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Kamu Personeli Alım ilanları ve Üniversitemiz web sayfasında ilan süresince yayımlanmaktadır.

İlan Başvuru Tarihi : 13.10.2022

İlan Son Başvuru Tarihi : 27.10.2022

Söz konusu adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfasında https://www.inonu.edu.tr/personeldb/ dokümanlar kısmından öğretim üyeliğine atanma kriterleri altındaki Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formunu eksiksiz doldurduktan sonra;

PROFESÖR

Profesör kadrolarına başvuracak adayların, başvurdukları bölüm ve ana bilim dalı ile "Başlıca Araştırma Eserini belirttiği Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formuna; 2 (iki) adet biyometrik fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini, bilimsel yayınlarım, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan, belgeleyen bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 6 (altı) adet CD'yi veya taşınabilir usb bellek'i, ayrıca istenilen dosya ve CD'lere ek olarak www.inonu.edu.tr adresindeki (Personel Daire Başkanlığı - Dokümanlar - Formlar - Profesörlük Başvuru Dosyasında Olması Gereken Evrakların Kontrol Listesi) formda belirtilen belgelerin sıralamaya uygun şekilde bir adet başvuru dosyanın hazırlanarak Personel Daire Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir.

DOÇENT

Doçent kadrolarına başvuruda bulunacak adayların, başvurdukları bölüm ve ana bilim dalını belirttiği Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formuna; 2 (iki) adet biyometrik fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini, doçentlik belgesini, diğer öğrenim belgeleri ile bilimsel çalışmalarını, yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) adet CD'yi veya taşınabilir usb bellek'i, ayrıca istenilen dosya ve CD'lere ek olarak www.inonu.edu.tr adresindeki (Personel Daire Başkanlığı - Dokümanlar - Formlar - Doçentlik Başvuru Dosyasında Olması Gereken Evrakların Kontrol Listesi) formda belirtilen belgelerin sıralamaya uygun şekilde bir adet başvuru dosyanın hazırlanarak Personel Daire Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuruda bulunacak adayların, başvurdukları bölüm ve ana bilim dalını belirttiği Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formuna; 2 (iki) adet biyometrik fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini, yabancı dil başarı belgesini, yüksek lisans ve doktora tezlerini, doktora belgesini, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) adet CD'ye veya taşınabilir usb bellek'e eklenerek ilgili birime teslim edeceklerdir.

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