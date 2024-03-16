İnönü'de neler oluyor?

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan bu kritik mücadele saat 20.30'da başlayacak ve hakem Burak Pakkan tarafından yönetilecek.
Bu sezonki üçüncü karşılaşmalarına çıkacak olan iki takım, Süper Lig'in ilk yarısında Antalyaspor'un 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlanan bir maç oynamıştı.
Türkiye Kupası'nda ise Beşiktaş, 2-1'lik skorla galip gelerek tur atlamıştı.
Antalyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, 840 gün sonra Dolmabahçe'ye geri dönüyor.
Beşiktaş'ın son şampiyonluğunu 2020-21 sezonunda Yalçın'ın yönetiminde kazandığını hatırlatan bu maç, özel bir anlam taşıyor.