İnönü'de neler oluyor?

İnönü'de neler oluyor?
Selahattin Ekrekli
Beşiktaş'ın Antalyaspor'u konuk ettiği maç öncesi iki takım da İnönü Stadı'na geldi.
1/5
İnönü'de neler oluyor? 1

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan bu kritik mücadele saat 20.30'da başlayacak ve hakem Burak Pakkan tarafından yönetilecek.

2/5
İnönü'de neler oluyor? 2

Bu sezonki üçüncü karşılaşmalarına çıkacak olan iki takım, Süper Lig'in ilk yarısında Antalyaspor'un 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlanan bir maç oynamıştı.

3/5
İnönü'de neler oluyor? 3

Türkiye Kupası'nda ise Beşiktaş, 2-1'lik skorla galip gelerek tur atlamıştı.

4/5
İnönü'de neler oluyor? 4

Antalyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, 840 gün sonra Dolmabahçe'ye geri dönüyor.

5/5
İnönü'de neler oluyor? 5

Beşiktaş'ın son şampiyonluğunu 2020-21 sezonunda Yalçın'ın yönetiminde kazandığını hatırlatan bu maç, özel bir anlam taşıyor.

İlgili Haberler
İsmail Kartal'ı korku sardı. Trabzon'da diken üstünde olacak
Bunlar da İlginizi Çekebilir
Ali Koç için zor veda
Ali Koç için zor veda
Fenerbahçe kazandı ülke puanı değişti. Türkiye kaçıncı sırada?
Fenerbahçe kazandı ülke puanı değişti. Türkiye kaçıncı sırada?
Kırmızı kart çok konuşulmuştu. Beşiktaş Galatasaray derbisinin VAR kayıtları açıklandı
Kırmızı kart çok konuşulmuştu. Beşiktaş Galatasaray derbisinin VAR kayıtları açıklandı
Panathinaikos Başkanı Giannakopoulos'tan Ergin Ataman patlaması
Panathinaikos Başkanı Giannakopoulos'tan Ergin Ataman patlaması
F1'de sezonun ilk yarışı Bahreyn Grand Prix'sini Verstappen kazandı
F1'de sezonun ilk yarışı Bahreyn Grand Prix'sini Verstappen kazandı
Adana'da Fenerbahçe depremi
Adana'da Fenerbahçe depremi