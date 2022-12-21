Beşiktaş şokta Delle Ali ıslıklandı taraftar 'Üç üç' diye bağırıyor

Siyah beyazlı taraftarlar takımlarından rahat bir galibiyet beklerken, Beşiktaş defansının hatalarından Şanlıurfaspor bir anda 2 gol birden buldu.

Kemal, 9. ve 10. dakikalarda attığı gollerle Beşiktaş'ı şoke etti.

Taraftarlar "üç üç" diye bağırırken, teknik direktör Şenol Güneş Dele Alli ile Atiba'yı oyundan aldı, yerlerine Tayyip Talha ile Gedson Fernandes'i oyuna aldı.

Taraftarlar Dele Alli'yi çıkarken yuhaladı.

Maçın ilk yarısı 2-0 sona erdi.