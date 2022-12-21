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Beşiktaş şokta Delle Ali ıslıklandı taraftar 'Üç üç' diye bağırıyor

Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 2. Lig temsilcisi Şanlıurfaspor ile Vodafone Park'ta oynadığı maçın ilk yarısında inanılmaz anlar yaşandı.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 21:55
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İnönü'de taraftar 'Üç üç' diye bağırıyor. Beşiktaş şokta Delle Ali ıslıklandı

Beşiktaş şokta Delle Ali ıslıklandı taraftar 'Üç üç' diye bağırıyor
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Siyah beyazlı taraftarlar takımlarından rahat bir galibiyet beklerken, Beşiktaş defansının hatalarından Şanlıurfaspor bir anda 2 gol birden buldu.

Kemal, 9. ve 10. dakikalarda attığı gollerle Beşiktaş'ı şoke etti.

Taraftarlar "üç üç" diye bağırırken, teknik direktör Şenol Güneş Dele Alli ile Atiba'yı oyundan aldı, yerlerine Tayyip Talha ile Gedson Fernandes'i oyuna aldı.

Taraftarlar Dele Alli'yi çıkarken yuhaladı.

Maçın ilk yarısı 2-0 sona erdi.

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