İnovasyon ve Girişimcilik Zirvesi’25’te iş dünyası, akademi ve girişimcilik ekosisteminin önde gelen isimleri gençlerle buluştu.

Social Business Global işbirliği ve Beşiktaş Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen İnovasyon ve Girişimcilik Zirvesi’25, Akatlar Kültür Merkezi’nde yapıldı. Zirve, farklı üniversitelerden gelen öğrencilerle iş dünyası temsilcilerini, akademisyenleri ve girişimcileri bir araya getirdi.

Zirvenin organizatörü ve ilk oturumun moderatörü Uzman Biyolog ve Siyaset Bilimci Ekin İlgün açılışta, “Sosyal girişimcilikten inovasyona, Türkiye’nin önde gelen markalarından alanında uzman akademisyenlere kadar birçok ismi üniversiteli gençlerle buluşturmak çok keyifliydi. İnovasyonu ve girişimciliği konuşmaya ve anlatmaya devam edeceğiz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Geçen sene Ankara İnovasyon ve Girişimcilik Zirvesi’nde binlerce gençle buluşmuştuk. Bu sene İstanbul ile açılışı yaptık, devamının gelmesini düşünüyorum” diye konuştu.

Boğaziçi Üniversitesi Social Media Labs Yönetim Kurulu Üyesi, C-Level Pazarlama ve Marka Stratejisti ve Dijital İçerik Üreticisi Arda Kallen, sosyal girişimlerin sürdürülebilirliği konusunda şunları söyledi:

“Sosyal girişimlerin yalnızca bağış veya sponsorluk ekseninde desteklenmesi, yaratılabilecek etkiyi sınırlıyor. Markaların bilgi birikimi, tedarik zinciri, iş ortaklıkları ve güçlü kurumsal network’lerini sosyal girişimlerle paylaşması, ölçeklenme açısından kritik bir kaldıraç oluşturuyor. Bugün uluslararası etki yaratan birçok yapı, küçük ve yalın fikirlerle yola çıktı. Sosyal girişimlerin amacı kâr değil etkidir ancak bu etkinin sürdürülebilirliği için güçlü gelir modelleri şarttır. Küresel araştırmalara göre sosyal girişimlerin yüzde 60’ından fazlası ilk üç yıl içinde finansal sürdürülebilirlik sorunu nedeniyle kapanıyor.”

Hangel.org App Sosyal Girişimcisi İsmail Hilmi Adıgüzel, Hangel uygulamasın ilişkin, “Hangel uygulaması üzerinden kullanıcılar, alışveriş yaptıkları markalar aracılığıyla seçtikleri sivil toplum kuruluşlarına ceplerinden ekstra para çıkmadan bağış yapabiliyor. Bağışları, markalar sizin adınıza seçtiğiniz STK’lara kendileri yapıyor" dedi.

İstanbul Gedik Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Feriha Kuyumcu’nun moderatörlüğünde konuşan Siemens Dijital Endüstri SAC Grup Yöneticisi Aykut Teker, “Siemens olarak 169 yıldır Anadolu topraklarındayız. Dijital dönüşüm yolculuğunda güçlü bir iş ortağıyız. Endüstriyel otomasyon, akıllı altyapılar ve dijital sağlık çözümleriyle verimliliği artırıyoruz" ifadesini kullandı.

CC Management YK Başkanı Can Çobanoğlu’nun moderatörlüğünde gerçekleşen oturumda konuşan Pegasus Havayolları Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Fındık, “Pegasus’un uygun fiyatlı uçak bileti sunabilmesinde teknolojinin çok büyük katkısı var. Yapay zekâyı birçok farklı alanda aktif olarak kullanıyoruz" dedi.

“Düşüş” kitabının yazarı Prof. Dr. Seda Ünsar, “Kalkınma oranı yüksek, verimli kurumsal yapılarda girişimciliğin önü açıktır. Verimsiz, yeniden dağıtımcı ve kalkınma oranı düşük sistemlerde ise girişimciliğin önü kapalıdır” diye konuştu.

Arzum Elektrikli Ev Aletleri Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı,“Girişimci bir ruha sahip olmak için ısrarcı bir yapıya sahip olmak gerektiğine inanıyorum. Asla vazgeçmeyin, sevdiğiniz ve istediğiniz işin peşinden gidin. Değerlendirmelerinizi mutlaka veriye dayandırın. Bu topraklardan marka çıkar” değerlendirmesini yaptı.

GG Holding YK Başkanı ve Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği Başkanı Güven Güleşce de “Girişimciliğin gelişmesi için sermayeye erişimin kolaylaştırılması kritik önemde. Yapay zekâ, enerji ve teknoloji destekli sağlık sektörlerinde çok büyük fırsatlar var” ifadesini kullandı.

Topluluk önünde konuşma ve iletişim uzmanı Erhan Ali Yılmaz, “Yapay zekânın insanın yapabildiği birçok şeyi kopyalayabildiği bir dünyada, insani özellikler ve özgün iletişim gençlerin hayatında fark yaratacak en kritik yetkinliklerdir” dedi.