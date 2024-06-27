İnşaat bekçisi intihar etmek isteyen gencin hayatını böyle kurtardı. Kendi hayatını hiçe saydı

Düzenleme: Kaynak: İHA
İnşaat bekçisi intihar etmek isteyen gencin hayatını böyle kurtardı. Kendi hayatını hiçe saydı

Adıyaman’da bir inşaat bekçisi intihar etmek için inşaata çıkan bir gencin hayatını kendi canını hiçe sayarak kurtardı. O sırada cep telefonu ile gelişmeleri kayıt altına alan bir vatandaş olan biteni saniye saniye kaydetti.

Olay yerinden aktarılan bilgilere göre Adıyaman’ın Kahta ilçesinde psikolojik rahatsızlığı olduğu belirtilen 24 yaşındaki bir genç 7 katlı bir inşaatın 3. Katındaki balkon katına intihar etmek için çıktı.

Kısa zamanda gencin intihar etmesini engellemek için inşaat çevresine toplanan vatandaşlar bir yandan ikna etmeye çalışırken öte yandan polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine polis ve itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde güvenlik önlemlerini alırken ortaya bir anda inşaatın bekçisi dahil oldu.

Genç adamın intihar etmeyi planladığı bölümün yan tarafına gelen Yusuf Tekdemir ağzındaki sigara ile bir hamlede yan tarafa geçiş yaptı. Kendi canını hiçe sayan kahraman Tekdemir, intihar etmek isteyen genci olay yerinden uzaklaştırarak aşağıya indirdi.

Tekdemir, genci ekiplere teslim etti. Genç adam sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Tekdemir’in görüntüleri sosyal medyada viral oldu.

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