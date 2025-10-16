Ankara’nın Mamak ilçesi Duralı Aliç Mahallesi 981. Sokak’ta, 4 ay önce başlayan inşaatın temel kazısı sırasında bitişikteki 17 katlı Deniz Sitesi’nin zemininde kayma yaşandı. Büyük çatlaklar oluşan binada, AFAD, belediye, polis ve itfaiye ekipleri gece 3’e kadar müdahale etti.

Güvenlik için 45 dairelik site tahliye edildi; yaklaşık 300 sakin, panik içinde akrabalarının evlerinde ve araçlarında geceyi geçirdi. Sakin Buket Nayır, panik atak yaşadıklarını, Fadime Kaya barınma sorunu yaşadıklarını, Levent Erdoğan ise yol çökmesi ve temel oynamasını anlattı.

Mamak Belediyesi, inşaatı durdurdu, teknik rapor için jeoloji uzmanları devreye girdi. Yetkililer, bina güvenliğini sağlamak üzere kalıcı önlemler alacaklarını açıkladı.