İnşaat halindeki bina çöktü: Çok sayıda yaralı var

Kaynak: AA / DHA
İnşaat halindeki bina çöktü: Çok sayıda yaralı var

Şanlıurfa'da yapımı devam eden inşaatta beton döküm sırasında meydana gelen çökme sonucu 7 işçi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Şanlıurfa Viranşehir ilçesi Hürriyet Mahallesi yapımı devam eden inşaat alanında meydana geldi. İnşaatta 1'inci katın beton dökümü sırasında çökme oldu. Bazı işçiler göçük altında kalırken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Ekiplerin çalışmasıyla kurtarılan yaralı 7 işçi, ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlatırken; inşaat alanında güvenlik önlemleri artırıldı.

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