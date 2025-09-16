İnşaat halindeki binanın 3’üncü katından düştü

Kaynak: DHA
İnşaat halindeki binanın 3’üncü katından düştü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapımı süren binanın 37’nci katından asansör boşluğuna düşen emekçi ağır şekilde yaralandı.

Vaka saat 19.30 civarında İnegöl'ün kırsal Cerrah Mahallesi 1095'inci Caddede inşası süren 3 katlı apartman yapısında gerçekleşti. Yabancı kökenli Muhammed E., apartmanın 3'üncü katında boya yapan kardeşi Abdulrauf E. ile birlikte çalıştığı esnada bir anlık dalgınlık sonucu asansör boşluğuna düştü. Yaklaşık 8 metre yükseklikten beton tabana düşen işçi ciddi biçimde yaralandı. Yaralı, vatandaşlar tarafından asansör boşluğundan çıkarılarak bölgeye yönlendirilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü. Sağlık durumunun ağır olduğu bildirilen işçi, daha sonra Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi.

