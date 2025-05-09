İnşaat işçileri birbirine girdi: Taşlı sopalı kavga çıktı

Kaynak: İHA
İnşaat işçileri birbirine girdi: Taşlı sopalı kavga çıktı

Malatya’da bir inşaatta çalışan işçiler bilinmeyen bir sebepten ötürü kavga etti. Taşlı sopalı kavgada 3 işçi yaralandı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir şantiyede işçiler arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili 8 işçi gözaltına alındı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Selçuklu Mahallesi Şehit Polis Memuru Oğuzhan Günaydın Sokak'ta bulunan bir şantiyede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şantiye çalışanları arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, taşlı sopalı kavgaya dönüşürken, kavgada 3 işçi darp sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildiği olayda, yaralılar, ilk müdahalenin ardından Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen 8 işçiyi gözaltına alarak ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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