İnşaat işçisi ölümü teğet geçti!

Düzenleme: Kaynak: İHA

Konya'da sıva ustası, inşaatta çalışırken iskeleden düşerek yaralandı.

Olay, Konya'nın Kulu ilçesinde Camikebir Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatın ikinci katında kurduğu ağaç iskelede çalışırken dengesini kaybeden sıva ustası Hasan A. (33) yere düştü.

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İşçinin feryadını duyan mesai arkadaşları ve caddeden geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Sağlık görevlilerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı Hasan A., ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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