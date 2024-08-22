İnşaat kazısında toprak kaydı: 1 işçi yaşamını yitirdi

Kaynak: İHA
İnşaat kazısında toprak kaydı: 1 işçi yaşamını yitirdi

Amasya'nın Suluova ilçesinde atık su arıtma tesisi inşaatı zemin kazısı esnasından meydana gelen toprak kayması sonucu 1 işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Eymir Mahallesi'nde yapımına başlanan atık su arıtma tesisi inşaatı kazı çalışması sırasında toprak kayması yaşandı. Alanda çalışma yapan Mustafa Yanar (53) toprak altında kaldı. İnşaatta çalışan işçilerin ihbarı sonrası alana acil sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

aw272663-02.jpgBulunduğu yerden çıkarılan Yanar, önce Suluova Devlet Hastanesine ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yanar, sağlık çalışanlarının yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaşanan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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