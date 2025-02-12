İnşaat maliyet endeksi artış kaydetti

Kaynak: İHA
İnşaat maliyet endeksi artış kaydetti

Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılı Aralık ayı İnşaat Maliyet Endeksi verilerini paylaştı. İnşaat maliyeti 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,70 arttı.

İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 34,27 arttı, aylık yüzde 0,70 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Aralık ayı İnşaat Maliyet Endeksi verilerini paylaştı. Buna göre inşaat maliyet endeksi, 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,70 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,27 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,41 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,29 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 26,18 arttı, işçilik endeksi yüzde 54,35 arttı.

insaatt.webpBina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 34,67 arttı, aylık yüzde 0,66 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,66 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,67 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,40 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,18 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 26,81 arttı, işçilik endeksi yüzde 53,38 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 33,0 arttı, aylık yüzde 0,81 arttı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,81 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,0 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,42 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,69 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 24,27 arttı, işçilik endeksi yüzde 57,92 arttı.

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