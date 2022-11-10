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İnşaat maliyetlerinin rekor koşusu sürüyor. Yıllık yüzde 120 artış gösterdi

İnşaat maliyetinde rekor serisi sürüyor. İnşaat maliyet endeksi eylülde aylık bazda yüzde 1,57, yıllık bazda yüzde 119,83 artış kaydetti.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 13:35
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İnşaat maliyetlerinin rekor koşusu sürüyor. Yıllık yüzde 120 artış gösterdi

İnşaat maliyetlerinin rekor koşusu sürüyor. Yıllık yüzde 120 artış gösterdi
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Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, endeks eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,57, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 119,83 yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 2,07 arttı, işçilik endeksi ise yüzde 0,07 azaldı. Yıllık bazda da malzeme endeksi yüzde 133,4, işçilik endeksi yüzde 84,04 artış gösterdi.

Bina inşaatı maliyet endeksi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 2,1, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 117,11 yükseldi. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,82 arttı, işçilik endeksi ise yüzde 0,17 azaldı.Malzeme endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 129,87, işçilik endeksi yüzde 84,15 artış kaydetti.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,13 azaldı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 129,18 yükseldi. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,24 azaldı, işçilik endeksi yüzde 0,3 arttı. Eylülde geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksinde yüzde 145,25, işçilik endeksinde yüzde 83,62 artış gerçekleşti.

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