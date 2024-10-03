İnşaat malzemelerini çalan şahıs yakalandı

Kaynak: İHA
İnşaat malzemelerini çalan şahıs yakalandı

Adıyaman'da, çalıntı inşaat malzemeleriyle beraber jandarma ekiplerine yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir inşaat firmasında ait 200 bin TL değerindeki malzemelerin çalındığına dair ihbar alması üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda A.A., isimli şahsın aracı durdurularak arandı. Yapılan aramalarda inşaat firmasından çalınan 1 adet dizüstü bilgisayar, 8 adet şarjlı matkap, 3 adet hilti, 8 adet boru anahtarı, 9 adet spiral makinesi, 2 adet elektrikli kaynak makinesi ve 50 metre uzunluğunda elektrik kablosu ele geçirildi. İnşaat malzemeleri muhafaza altına alınarak yapılan incelemelerin ardından inşaat firmasına teslim edilirken A.A., isimli şahıs ise gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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