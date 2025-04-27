İnşaat mühendisleri, Van’daki inşaat zirvesinde konuştu

13. Van İnşaat, Yapı, Dekorasyon ve Emlak Fuarı'nda kentteki deprem riskine dikkat çekildi.

13. Van İnşaat, Yapı, Dekorasyon ve Emlak Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı.

İnşaat Yüksek Mühendisi Mazlum Pala, fuarda yaptığı konuşmada, kentteki yapılaşma sürecine yönelik eleştirilerde bulundu.

Pala, 2011 yılında 7,2 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği Van fay zonu üzerinde villa kompleksi ve okul yapıldığını anlatarak, "O kadar konuşuyoruz ama hiçbir işe yaramıyor. Nihat Akbaş İlkokulu fay hattının tam üzerinde. Sadece okul da değil, villa kompleksi de yapılmış” ifadelerini kullandı.

Pala, yapı güvenliğinde temel problemin kolon sisteminin yetersizliği olduğunu söyledi.

İMO VAN ŞUBE BAŞKANI: “AFET ÖNCESİ ÇALIŞMA ÇOK DAHA KIYMETLİ”

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Van Şube Başkanı Baran Bulut Balkan da afete hazırlık çalışmalarının, afet sonrasındaki müdahalelerden çok daha değerli olduğunu söyledi ve "Biz bilim ve teknikten uzaklaştıkça kayıplarımız artıyor. Denetimsiz ve kaçak yapılar önlenmedikçe bu felaketleri önleyemeyiz" dedi.

İnşaat Mühendisi Fırat Teke ise yapıların sadece dış görünüşüyle değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Evin temeli, betonu ve demiri vardır. İnsanlarımız yapıya karşı ilgisiz kalmış. 15 yıl önce büyük bir deprem yaşadık, hala ders alınmış değil" diye konuştu.

İnşaat mühendisi Buse Sertkaya da, 2018 Deprem Yönetmeliği’ne uygun prefabrik yapıların üretildiğini belirterek, prefabrik yapılara ilginin son depremlerle birlikte arttığını aktardı.

Sertkaya, İstanbul ve diğer birçok şehirdeki yapı stoğunun depreme dayanıklı olmadığını vurgulayarak, "Eğer 2018 yönetmeliğine uygun yapı üretirsek, gelecekte bunun faydasını görürüz" dedi.