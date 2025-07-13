İnşaat sahibi iskeleden düştü

Düzenleme: Kaynak: DHA
İnşaat sahibi iskeleden düştü

Bursa İnegöl’de inşaat iskelesine çıkarak çalışmaları inceleyen Mahmut K., bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 7 metre yükseklikten düştü

Olay, saat 11.00 sıralarında kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. Mahmut K., yapımı devam eden 3 katlı binasının inşaatındaki çalışmaları incelemek için inşaat alanına gitti. İskelede inceleme yapan Mahmut K., bir anda dengesini kaybederek 7 metre yükseklikten düştü.

Mahmut K. ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Mahmut K. ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

İnşaat sahibi iskeleden düştü

İnşaat sahibi iskeleden düştü

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