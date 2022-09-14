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İnşaat şantiyesinde kamyonun çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti  

İzmir'in Bergama ilçesinde inşaat şantiyesinde kamyonun çarptığı yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 

Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 20:48
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İnşaat şantiyesinde kamyonun çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti  

İnşaat şantiyesinde kamyonun çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti  
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Kaza, öğle saatlerinde ilçede bulunan bir inşaat şantiyesi sahasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.M. (42) idaresindeki 35 AAB 389 plakalı hafriyat kamyonu, inşaatın şantiye sahasına girerken kaldırımda bulunan Salim Çokal'a (85) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan yaşlı adam kazada yaralanırken, durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Yaralanan adam sağlık ekipleri tarafından Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Salim Çokal, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Talihsiz adamın cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

 

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