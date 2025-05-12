İnşaat sektörü Slovakya'da ivmelendi

Slovakya’da inşaat üretimi 2024 Mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,8 artarak dikkat çekici bir ivme kazandı. Slovakya İstatistik Ofisi tarafından açıklanan verilere göre, bu artış, bir önceki ayda kaydedilen yüzde 3,4’lük yükselişin neredeyse iki katı oldu. Artışta özellikle yeni inşa faaliyetleri ile mühendislik inşaatlarındaki gelişmeler etkili oldu.

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MÜHENDİSLİK PROJELERİ ÖNE ÇIKTI

Mart ayında yeni inşaat faaliyetleri yüzde 5,6 oranında büyüdü. Bu oran, Şubat ayında yüzde 2,7 seviyesindeydi. Mühendislik yapılarındaki üretim ise çok daha çarpıcı bir artış göstererek yüzde 15,3’e ulaştı. Bu oran, bir önceki ayın yüzde 4,9’luk büyümesinin üç katından fazla. Karayolları, köprüler ve altyapı projeleri bu büyümeye öncülük eden kalemler arasında yer aldı.

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ONARIM VE BİNA YAPIMINDA DÜŞÜŞ YAŞANDI

Genel tablo pozitif olmakla birlikte bazı alt sektörlerde gerileme görüldü. Özellikle bakım ve onarım faaliyetlerinde yüzde 0,4 oranında bir düşüş kaydedildi. Şubat ayında bu alanda yüzde 2,2’lik bir artış söz konusuydu. Bina inşaatlarında ise yüzde 0,6 oranında daralma yaşandı. Bu oran, bir önceki ayın yüzde 0,3’lük düşüşüne kıyasla daha yüksek.

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YURTDIŞI FAALİYETLERDE REKOR ARTIŞ

Slovakya merkezli inşaat firmalarının yurtdışında gerçekleştirdiği faaliyetlerde ise büyük bir sıçrama gözlemlendi. Mart ayında yurt dışı inşaat üretimi yüzde 36,2 oranında arttı. Şubat ayında bu artış yüzde 26,2 olarak ölçülmüştü. Komşu ülkelerdeki altyapı ihaleleri ve özel sektör yatırımlarının bu büyümeyi desteklediği bildirildi.

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EKONOMİK ETKİLER VE BEKLENTİLER

İnşaat sektörü, Slovakya ekonomisinin yaklaşık yüzde 7’sini oluşturuyor. Mart ayında görülen bu yükseliş, ülke ekonomisi açısından olumlu bir sinyal olarak değerlendiriliyor. Slovakya İstatistik Ofisi, yılın ikinci çeyreğinde benzer eğilimlerin sürmesini beklediklerini belirtti. Yeni yatırımların devam etmesi ve mühendislik projelerinin hız kesmemesi durumunda, sektörün büyüme ivmesini koruyacağı öngörülüyor.