Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 artışla 16 milyon 89 bin 450 kişiye yükseldi.

Sektörler ve alt gruplar bazında incelendiğinde en yüksek artış inşaatta yaşandı. İnşaat sektöründeki ücretli çalışan sayısı ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,2 artarak 2 milyon 11 bin 335 kişiye yükseldi. Çalışan sayısı geçen yılın ağustos ayına göre 134 bin 733 artmış oldu.

Sektördeki ücretli çalışan sayısının, bu verinin yayımlanmaya başlandığı Ocak 2009'dan bu yana aradan geçen 200 ayın en yükseğine ulaştığı görüldü. Bundan önceki en yüksek seviye 2 milyon 671 kişiyle temmuzda kayıtlara geçmişti.

Ağustosa ait açıklanan rakamların 1 milyon 316 bin 892'sinin bina inşaatında, 258 bin 390'ının bina dışı yapıların inşaatında, 436 bin 53'ün özel inşaat faaliyetlerinde çalıştığı görüldü. Alt gruplardaki artış oranı sırasıyla yüzde 8,4, yüzde 5,1 ve yüzde 5 oldu.

EKONOMİ İÇİNDE EN FAZLA İSTİHDAM ÜRETEN ALAN

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Hepşen, konuya ilişkin, inşaat sektöründeki istihdam artışının birkaç katmanda okunması gerektiğini belirterek, bunlardan birincisinin kamu kaynaklı altyapı ve kentsel dönüşüm projelerinin son aylarda yeniden hız kazanması olduğunu söyledi.

Özellikle yerel seçim öncesi başlayan birçok projenin tamamlanma fazına girmesinin sahadaki istihdamı yukarı çektiğini dile getiren Hepşen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İkinci faktör, özel sektörün düşük satış hızına rağmen üretimi belli ölçüde sürdürmesi. Burada da firmalar 'tamamla, satamasan da elde et' stratejisini izliyor. Çünkü finansman maliyeti yüksek ama maliyet artışları da sürüyor, yani beklemenin bir maliyeti var. Bir diğer boyut, kayıt dışı istihdamın kayıt altına alınmasındaki geçici düzeltmeler. Bu, özellikle alt yüklenici zincirinde istatistikleri kısa vadede yukarı itebiliyor."

Hepşen, inşaat sektöründeki istihdamın bu seviyede sürdürülmesinin sınırlı olacağını ifade ederek, "Konut satışları ve yeni ruhsat verileri bu ivmeyi desteklemezse, yeni yılın ilk çeyreğinde istihdamda yataylaşma, hatta hafif bir düzeltme görebiliriz. Ama genel resim şunu gösteriyor; sektör, yüksek maliyet ortamına rağmen hala ekonomi içinde en fazla istihdam üreten alan olma özelliğini koruyor." diye konuştu.

VERİLER İNŞAATIN EKONOMİK BÜYÜMEDEKİ LOKOMOTİF ROLÜNÜ GÜÇLENDİRİYOR

Gayrimenkul ve İnşaat Platformu Başkanı Mustafa Ekiz de deprem bölgesindeki konut üretimi, sosyal konut projeleri, özel sektörün konut yatırımlarını sürdürmesi, kentsel dönüşüm projeleri ve kamu altyapı ihalelerinin hız kazanmasının söz konusu rekorda etkili olduğunu söyledi.

Ekiz, "Bu verinin, inşaatın ekonomik büyümedeki lokomotif rolünü güçlendirdiğini gösteriyor. Konutta canlı talebe rağmen stokların azalması son aylarda özel sektörü proje üretimine teşvik ediyor. Bu alandaki arzı hızlandırmalı ve üretimi artırmalıyız." ifadelerini kullandı.