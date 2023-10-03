İnşaat sektöründe şok gelişme. Nurol İnşaat yapılandırma talebi

Bloomberg'in internet sitesinde geçtiğimiz günlerde inşaat sektörünü yakından ilgilendiren şok bir haber yayınlanmıştı.

Söz konusu haberde "Nurol İnşaat Tahvilin Vadesini Uzatmak İçin Yatırımcıları Toplantıya Çağırdı" deniliyordu.

Nurol İnşaat ortaya çıkan bu iddiaları doğruladı. Türkiye’nin en büyük şirketlerinden Nurol İnşaat, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'a gönderdiği açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

“Nurol İnşaat ve Ticaret AŞ, önümüzdeki yıl vadesi dolacak olan 1,4 milyar liralık (51 milyon dolar) tahvillerin yatırımcılarını 20 Ekim’de yeniden yapılandırma toplantısı yapmaya çağırdı. Tahviller, getirisini 2019 yılında uygulanmaya başlanan Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLRef) bağlama taahhüdü ile yurt içi nitelikli yatırımcılara satıldı.”

Söz konusu toplantının 20 Ekim’de yapılacağı açıklandı.