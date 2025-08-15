İnşaat üretim endeksi haziranda yıllık yüzde 24,9 arttı

Kaynak: AA
İnşaat üretim endeksi, haziranda yıllık bazda yüzde 24,9 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin inşaat üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks haziranda yıllık bazda yüzde 24,9 artış kaydetti.

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde endeksin, haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla bina inşaatı sektöründe yüzde 26,9, bina dışı yapıların inşaatında yüzde 16,7 ve özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 23,6 yükseldiği görüldü.

İnşaat üretim endeksi haziranda aylık bazda ise yüzde 3,2 arttı.

Endeks, haziranda bina inşaatı sektöründe ve bina dışı yapıların inşaatında bir önceki aya göre yüzde 3,1, özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 3,7 artış gösterdi.

