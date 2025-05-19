İnşaat ustasına hırsız şoku

Kaynak: İHA
İnşaat ustasına hırsız şoku

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde dekorasyon ustası olarak çalışan şahsın park halindeki otomobilinden inşaat aletlerini çalan hırsızlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde dekorasyon ustası olarak çalışan şahsın park halindeki otomobilinden inşaat aletlerini çalan hırsızlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Devteşti Mahallesi'nde yaşandı. İnşaatlarda iç ve dış dekorasyon işi yapan Bayram Gilkez, akşam iş dönüşü otomobilini evin önüne park etti. Sabah saatlerinde sokakta görülen 2 şahıs, etrafı gözetledikten sonra otomobilin bagajını açarak içerisindeki 5 adet el matkabı, 4 adet darbeli matkap, 2 adet el spirali, 1 adet büyük demir doğrama spirali, 200 metreyi aşkın uzatma kablosu, 3 adet su terazisi ve çok sayıda matkap ucu alarak olay yerinden koşarak uzaklaştı. Görüntüleri çeken vatandaşın haber vermesi üzerine olay yerine giden polis ekipleri, görüntülerden kimliğini belirlediği şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada şahıslardan biri yakalanırken diğerini bulma çalışması ise devam ediyor.

İnşaat ustasına hırsız şoku

İnşaat ustasına hırsız şoku

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