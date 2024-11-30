İnşaatı biten evde hırsızlık yaparken yakalandı

Kaynak: İHA
İnşaatı biten evde hırsızlık yaparken yakalandı

Kocaeli Başiskele'de inşaatı bitmiş boş evlerden 175 bin değerinde muhtelif inşaat malzemesi çalan şahıs, dördüncü işinde suç üstü yakalandı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde inşaatı bitmiş boş evlerden 175 bin değerinde muhtelif inşaat malzemesi çalan şahıs, dördüncü işinde suç üstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kasım ayı içerisinde 3 ayrı inşaatı bitmiş evden 175 bin TL değerinde malzeme çalınması ile ilgili Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Şahsı arayan ekipler, bu sabah 06.00 sıralarında yine hırsızlık yapmaya çalışırken F.B.(50) isimli şüpheliyi suç üstü yakaladı.

Şüpheli şahıs adli makamlarca tutuklanarak Kandıra Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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