İnşaatın 6’ıncı katından düşen işçi hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: İHA
İnşaatın 6’ıncı katından düşen işçi hayatını kaybetti

Adana’da 9 katlı apartmanın inşaatında sıvacı olarak çalışan bir işçi dengesini kaybetti. 6. kattan düşüp yaşamını yitirdi.

Adana'da bir apartman inşaatında çalışan bir sıvacı, dengesini kaybederek hayatını kaybetti. Olay, Çukurova ilçesine bağlı 100.Yıl Mahallesi'nde meydana geldi.

İnşaat halindeki 9 katlı apartmanda sıvacı olarak görev yapan 44 yaşındaki Mehmet Ali Soylu, 6. kattaki dairenin balkonunda sıva işlemi yapıyordu.

Bir anda dengesini kaybeden Soylu, balkondan düşerek ağır şekilde yaralandı. İş arkadaşları durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Soylu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Soylu'nun cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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