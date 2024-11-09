İnşaatın çatısına çıkan kadın, ekiplere zor anlar yaşattı

Çatıda tehlikeli hareketler yapan genç kadını, ekipler ve ailesi 1 saatlik bir uğraşın ardından ikna ederek aşağıya indirdi.

Olay, Etiler Mahallesi'ndeki Emrah Caddesi'nde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.Ç., inşaat halindeki 3 katlı binanın çatısına çıkarak tehlikeli hareketler yaptı. Durumu fark eden vatandaşlar, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, genç kadını ikna edebilmek için yaklaşık 1 saat boyunca çaba sarf etti. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, itfaiye ekipleri de olası bir atlama durumuna karşı şişme yatak hazırladı. Uzun süren çabalar sonuç vermeyince, kadının ailesi olay yerine çağrıldı. Aile üyeleri, çatıda bir süre Y.Ç.'yi ikna etmeye çalıştı ve sonunda başarılı oldu.

Genç kadın, sağlık kontrolü için hastaneye kaldırıldıktan sonra polis merkezine götürüldü.