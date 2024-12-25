İnşaatın iskelesinden düşen işçi yaralandı

Kaynak: İHA

Bolu'da öğrenci yurdundaki inşaat iskelesinden düşen İrfan Üzümcü yaralandı. Hastaneye kalrılan işçi tedavi altına alındı.

Yaralamayla sonuçlanan olay Tabaklar Mahallesi'nde İzzet Baysal Anadolu Lisesi yurdunda meydana geldi. Güçlendirme çalışmasının yapıldığı okul yurdunun dış cephesine kurulan iskelede çalışan İrfan Üzümcü (34) dengesini kaybetti.

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İskelenin 3'ncü katından 1'nci katına düşen işçi yaralandı. Mesai arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sedyeyle iskeleden indirilemeyen Üzümcü için merdivenli itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

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Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince merdivenle alınan yaralı ambulansa hastaneye kaldırıldı.

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