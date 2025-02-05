İnşaatın şantiyesinden atladı! Genç kadının ismi ve detayları belli oldu

Olay, Merkez ilçesi Hacıbey köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat halindeki binanın şantiyesine çalışmak için gelen işçiler, yerde yatar vaziyette bir kadınla karşılaştılar. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ağır yaralı kadın, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Buradaki müdahalelere rağmen kadın kurtarılamadı.

Yaşanan olay sonrasında polis ekipleri, inşaat halindeki binada incelemelerde bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin de çalışmasının ardından kadının 25 yaşındaki E.C.U. olduğu belirlendi.

İnşaat halindeki binanın üçüncü katında Kur'an-ı Kerim de bulundu. E.C.U.'nun 3'üncü kattan atlayarak yaşamına son verdiği değerlendiriliyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.