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İnşaatın temeline düşen operatör yaşamını yitirdi

Bağcılar’da inşaatın temeline demir indiren operatörün üzerinde durduğu vinç devrildi. Kabinin içinden inşaatın temeline düşen operatör boynunu çarparak düştüğü yerde hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 17:18
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İnşaatın temeline düşen operatör yaşamını yitirdi

İnşaatın temeline düşen operatör yaşamını yitirdi
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Kaza, saat 12.30 sıralarında Mahmutbey Mahallesi Devekaldırımı Caddesi'ndeki inşaatta meydana geldi. İddiaya göre bina inşaatında kazılan temele demir indirmek için vincin kabinine giren operatör Muhammed Talha Yaşar, hazırlanan demirleri yaklaşık 10 metre aşağı indirmeye başladı.

Vincin koluna bağlanan demirlerin ağırlığı nedeniyle vinç inşaat alanına doğru yan yattı. Operatör Muhammed Talha Yaşar da kapısı açılan kabinden inşaatın temeline düştü. Yaşar, inşaatın temelinde bulunan kalaslara boyun kısmını çarptı.

CENAZESİ SEDYEYE BAĞLANARAK ÇIKARILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin inşaatın temeline inen merdiveni kurmasının ardından Muhammed Talha Yaşar’a ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede operatörün hayatını kaybettiğini belirledi. Sonrasında yapılan çalışmalarda ilk olarak devrilen vinç getirilen başka iki vinç ile kaldırıldı.

Daha sonra Muhammed Talha Yaşar’ın cenazesi itfaiye ekiplerinin oluşturduğu sistemle sedyeye bağlanıp inşaatın temelinden yukarıya çıkarıldı. Cenaze aracına alınan ceset morga kaldırıldı. Devrilen vinç ve inşaat alanı havadan görüntülendi. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

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