İnşaatın üstüne çıkan koçu sahibi satmaktan vazgeçti

Kaynak: DHA

Diyarbakır’da kurbanlık için beslenen koç inşaat halindeki binanın üstüne çıktı. Koçun sahibi bunun üstüne hayvanı satmaktan vazgeçti.

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde sahibinin kurbanlık için beslediği koç, inşaat halindeki 3 katlı binanın üzerine çıktı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Koçun sahibi Abdullah Dinç, koçu satmaktan vazgeçti.

Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'nde besici Abdullah Dinç'in kuzuyken satın alarak besleyip büyüttüğü kurbanlık koç kaçtı. Yaşanan kovalamanın ardından koç, inşaat halindeki 3 katlı binanın üzerine çıktı. 1 saatlik uğraşın ardından Dinç, koçu yakaladı. Koçun binanın üstündeki görüntüleri, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bu durum üzerine koçu satmaktan vazgeçen Dinç, “Biz bunları kuzuyken alıyoruz, besliyoruz. Kurbanlık için büyütüyoruz. Yerinden kaçtı, çocuklar kovalarken 3'üncü kata çıktı. Biz kovalayıp, yerine getirdik. Şu anda satmayı düşünmüyoruz. Biraz daha büyüsünler ondan sonra. Biz bu işi 15 senedir yapıyoruz” dedi.

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