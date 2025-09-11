İnşaatta boya yapan işçi, 4'üncü kattan düşüp öldü

Düzenleme: Kaynak: DHA
İnşaatta boya yapan işçi, 4'üncü kattan düşüp öldü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Cafer Güçlü (38), inşaat iskelesinde boya yaptığı sırada 4'üncü kattan düşerek, yaşamını yitirdi.

Olay, saat 16.30 sıralarında, Hatip Mahallesi Mimar Sinan 2'nci Sokak üzerindeki inşaatta meydana geldi.

dha-270092-1.jpg

İnşaata işçi olarak çalışan Cafer Güçlü, boya yapmak için çıktığı iskelede, dengesini kaybederek 4'üncü kattan toprak zemine düştü.

Adıyaman’da kaza! Motosiklet sürücüsü ucuz kurtulduAdıyaman’da kaza! Motosiklet sürücüsü ucuz kurtuldu

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde Cafer Güçlü'nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

dha-270092-5.jpg

Güçlü'nün cansız bedeni Çorlu Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Son Haberler
Başsavcısı Akın Gürlek'ten beklenmedik ziyaret!
Başsavcısı Akın Gürlek'ten beklenmedik ziyaret!
Sadettin Saran'dan Ali Koç'a 'macera' yanıtı!
Sadettin Saran'dan Ali Koç'a 'macera' yanıtı!
Müsavat Dervişoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım!
Müsavat Dervişoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım!
Dünyaca ünlü yıldızdan şaşkınlık yaratan paylaşım!
Dünyaca ünlü yıldızdan şaşkınlık yaratan paylaşım!
Melih Kabasakal: "Trabzon'a 3'te 3 ile gitmek istiyoruz"
Melih Kabasakal: "Trabzon'a 3'te 3 ile gitmek istiyoruz"