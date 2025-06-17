İnşaatta elektrik akımına kapılan müteahhit hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: DHA
İnşaatta elektrik akımına kapılan müteahhit hayatını kaybetti

Müteahhitliğini yaptığı binanın asansör boşluğundaki suyu tahliye etmeye çalışan Reşat Mengukan elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Büyükçekmece'de müteahhitliğini yaptığı binanın asansör boşluğundaki suyu tahliye etmeye çalışan 46 yaşındaki Reşat Mengukan, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

istanbul-buyukcekmecede-insaatta-elek-770440-227567-1.jpgHastaneye kaldırılan Mengukan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay bugün 18.00 sıralarında Fatih Mahallesi Veysel Karani Caddesi’nde inşaat halindeki bir binada meydana geldi. İddiaya göre, müteahhitliğini yaptığı binayı kontrole gelen Reşat Mengukan, asansör boşluğuna dolan suyu tahliye etmek istedi. Bu sırada elektrik akımına kapılan Mengukan yere yığıldı.

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Durumu fark eden inşaat işçileri, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yapılan ilk müdahalede ağır yaralandığı anlaşılan Reşat Mengukan, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mengukan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Olayı anlatan gece bekçisi Abdullah Çetin, "Bakkala gidiyordum, ona, 'Bir şey istiyor musun?' diye sordum. Bir şey istemediğini söyledi. Sonra bakkaldan döndüğümde arkadaş içerden koşarak çıkıp, 'Reşat beyi elektrik çarptı. Ben ambulans çağırıyorum. Sen yanına git' dedi. Ben gidince suyun içine girdim. Ancak düşerken ses yaptığı için arkadaş yukardan fişi çekmiş. Biraz göğsünü ovaladım daha sonra ambulans alıp gitti. Nefes almıyordu" dedi.

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