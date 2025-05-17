İnşaatta erkek cesedi bulundu

Kaynak: İHA
İnşaatta erkek cesedi bulundu

Konya’da bir inşaatta erkek cesedi bulundu. Mahalle sakinleri sonrası olay yerine gelen polis ekipleri soruşturma başlattı.

Konya’da inşaat halindeki boş bir binanın içerisinde erkek cesedi bulundu.

Olay, saat 14.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Keçeciler Mahallesi Bozkurt Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle sakinleri tarafından inşaattan kötü kokular gelmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen ekipler tarafında yapılan incelemede Emrah Urdemir'in cesedi ile karşılaştı.

Polis ekipleri tarafından yapılan inceleme sonrası Urdemir'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Hurdacılık yaptığı ve birkaç gündür haber alınamadığı belirtilen Urdemir'in kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonrasında belli olacağı belirtildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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