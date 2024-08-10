İnşaatta erkek cesedi bulundu

Alınan bilgiye göre, Göllü Bağları Mahallesi'nde bir inşatta işçiler ceset bulunca durum ekiplere ihbar edildi. Yapılan ihbar sonrası bölgeye polis, itfaiye, acil sağlık ve AFAD ekipleri yönlendirildi.

Havalandırma boşluğunda sıkışmış halde olan cesedi bulunduğu yerden çıkarmak için ekipler harekete geçti.

Duvarın kırılarak bölgeye ulaşılmasının ardından oksijen maskesi takan ekiplerin çabalarıyla çıkartılan 30'lu yaşlardaki erkek cesedi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Bir hafta önce mahallede kaybolan Ömer Furkan Aydın'ın (35) yakınları da Aydın’dan haber alabilmek için inşaatın olduğu bölgeye geldi.

Mahalle muhtarı Sezai Çınarcı, cesedin işçiler tarafından fark edildiğini söyledi. Tanınmayacak halde gelen cesedin kesin ölüm nedeni ve kimliğinin teşhis edilebilmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderileceği belirtildi.