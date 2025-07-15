İnşaatta fren sesi: Sırbistan’da ruhsat sayılarında düşüş

Kaynak: Haber Merkezi
İnşaatta fren sesi: Sırbistan’da ruhsat sayılarında düşüş

Sırbistan’da inşaat sektörü yavaşlıyor. 2025 Mayıs ayında verilen yapı ruhsatları, geçen yıla göre yüzde 9,5 azaldı. Konut projeleri öne çıktı.

Sırbistan İstatistik Ofisi'nin yayımladığı verilere göre, Mayıs 2025’te ülkede toplam 2.226 yapı ruhsatı düzenlendi. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5'lik bir düşüşe işaret ediyor. Ruhsatların yüzde 85,8’i bina projelerine, yüzde 14,2’si ise altyapı ve mühendislik çalışmalarına ayrıldı.

KONUT PROJELERİ AĞIRLIKTA

Verilere göre, bina ruhsatlarının yüzde 81,7’si konutlara yönelikti. Ticari yapılar, depo ve sanayi tesisleri gibi konut dışı projelerin oranı ise yüzde 18,3 olarak belirlendi. Sivil mühendislik kapsamındaki projelerin büyük kısmı ise boru hatları, enerji hatları ve iletişim altyapıları üzerine yoğunlaştı.

YENİ PROJELER ÖNE ÇIKIYOR

Beklenen toplam yatırım değerinin yüzde 84,7’si tamamen yeni inşaat projelerine ayrıldı. Bu durum, Sırbistan’da mevcut yapıları yenilemekten ziyade yeni alanlara yatırım yapıldığını gösteriyor.

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