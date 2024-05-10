İnşaatta insan iskeleti bulundu

İnşaatta insan iskeleti bulundu
Kaynak: İHA
Konya’da 2 yıldır faaliyeti duran inşaattan insan iskeleti çıktı.
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İnşaatta insan iskeleti bulundu 1

Korkunç olay Konya’nın Karatay ilçesinde öğle saatlerinde meydana geldi.

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İnşaatta insan iskeleti bulundu 2

13 katlı bir inşaat yaklaşık 2 yıldır faaliyetlere kapatılmıştı.

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İnşaatta insan iskeleti bulundu 3

2 yıldır davalı olan inşaata malzeme toplamak için gelen işçiler 11. katta insan iskeleti buldu.

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İnşaatta insan iskeleti bulundu 4

İşçiler hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerinde ilk inceleme yapıldı.

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İnşaatta insan iskeleti bulundu 5

İskelet otopsi yapılmak üzere Adli Tıp’a kaldırıldı. İskeletin kıyafetlerden yola çıkarak erkek olduğu anlaşıldı.

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İnşaatta insan iskeleti bulundu 6

Yapılacak otopsi sonrası iskeletin kime ait olduğu ve ölüm sebebi belirlenecek.

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İnşaatta insan iskeleti bulundu 7

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İnşaatta insan iskeleti bulundu 8
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