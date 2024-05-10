İnşaatta insan iskeleti bulundu

Korkunç olay Konya’nın Karatay ilçesinde öğle saatlerinde meydana geldi.
13 katlı bir inşaat yaklaşık 2 yıldır faaliyetlere kapatılmıştı.
2 yıldır davalı olan inşaata malzeme toplamak için gelen işçiler 11. katta insan iskeleti buldu.
İşçiler hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerinde ilk inceleme yapıldı.
İskelet otopsi yapılmak üzere Adli Tıp’a kaldırıldı. İskeletin kıyafetlerden yola çıkarak erkek olduğu anlaşıldı.
Yapılacak otopsi sonrası iskeletin kime ait olduğu ve ölüm sebebi belirlenecek.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.