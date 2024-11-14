İnşaatta korkutan anlar! Polis intihar etmek isteyen vatandaşı kurtardı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İnşaatta korkutan anlar! Polis intihar etmek isteyen vatandaşı kurtardı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde bir vatandaş intihar girişiminde bulundu. İkna edilmek isteyen vatandaşı bir polis memuru ani bir müdahaleyle kurtardı.

Bayram Kale / Tokat / Yeniçağ

Tokat’ın Erbaa ilçesinde yapımı süren yeni hükümet konağı inşaatında bir vatandaş intihar girişiminde bulundu. İnşaatın en üst katına çıkan kişi, çevredeki vatandaşları endişelendirdi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, intihar girişiminde bulunan vatandaşı ikna etmeye çalışırken, bir polis memuru inşaatın en üst katına çıkarak ani bir müdahalede bulunarak vatandaşı kurtardı. Polis, intihara kalkışan adamı tutarak son anda düşmesini engelledi.

Kurtarılan vatandaş, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olay anı kameralara an ve an yansıdı.

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