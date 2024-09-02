İnşaattan düşen 3 işçi hayatını kaybetti

Olay, Törekent Mahallesi'nde Salihoğulları İnşaatı'nda gerçekleşti. Çetin Buru (39), Volkan Buru (34) ve Mertcan Buru (27), dış cephe mantolaması yaptıkları sırada iskele aniden kırıldı ve zemin kata düştü.

Çetin ve Volkan Buru'nun kardeş, Mertcan Buru'nun ise kuzenleri olduğu öğrenildi Olay yerinde Çetin ve Volkan Buru'nun hayatını kaybettiği, Mertcan Buru'nun ise Sincan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldıktan sonra vefat ettiği belirtildi.

Görgü tanığı Selçuk Demirezen, “3 tane arkadaş yere düştü. 1'i canlıydı 2'si yere düştü. Öbür canlı olanda hastanede vefat etmiş. İskele kırıldı” şeklinde bilgi verdi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



