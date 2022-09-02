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İnşaattan düşen 62 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

Giresun'un Çamoluk ilçesinde inşaattan düşen şahıs hayatını kaybetti.  

Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma - 19:02
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İnşaattan düşen 62 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

İnşaattan düşen 62 yaşındaki işçi hayatını kaybetti
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Alınan bilgiye göre, Çamoluk ilçesinin Kurukol mahallesinde Musa Uzun'a ait inşaatın üçüncü katına beton dökmek için çıkan Gümüşhane Şiran nüfusuna kayıtlı Mustafa Celepci (62) biranda tansiyonun düşmesi nedeniyle dengesini kaybedip inşaattan aşağıya düştü.

Olay yerine gelen ambulansla Çamoluk Devlet hastanesine götürülerek yapılan ilk müdahalenin ardından Giresun'a sevk edilen Mustafa Celepci Giresun'dan da Trabzon'daki Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi.

Mustafa Celepci Trabzon'da yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olay ile ilgili inceleme başlatılırken, Mustafa Celepci'nin cenazesi bugün Şiran ilçesine bağlı Selimiye köyünde toprağa verildi.

 

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