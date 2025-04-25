İnşaattan düşen işçi ağır yaralı! Yürekleri ağza getiren olay...

Düzenleme: Kaynak: DHA
İnşaattan düşen işçi ağır yaralı! Yürekleri ağza getiren olay...

Edirne'nin Keşan ilçesinde çalıştığı inşaatın 2'nci katından düşen ve ağır yaralanan işçi Ö.A., tedavi altına alındı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde çalıştığı inşaatın 2'nci katından düşen işçi Ö.A., ağır yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Aşağı Zaferiye Mahallesi Emek Sokak'taki inşaatta meydana geldi. İnşaatın 2'nci katında çalışan işçi Ö.A., iddiaya göre dengesini kaybederek düştü. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ö.A., ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer işçilerin ifadeleri alınırken, olay ile ilgili inceleme sürüyor.

İnşaattan düşen işçi ağır yaralı! Yürekleri ağza getiren olay...

İnşaattan düşen işçi ağır yaralı! Yürekleri ağza getiren olay...

İnşaattan düşen işçi ağır yaralı! Yürekleri ağza getiren olay...

İnşaattan düşen işçi ağır yaralı! Yürekleri ağza getiren olay...

İnşaattan düşen işçi ağır yaralı! Yürekleri ağza getiren olay...

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