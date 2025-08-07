İnşaattan düşen işçi feci şekilde öldü!

Kaynak: İHA
Antalya'nın Alanya ilçesi Avsallar Mahallesinde inşaatta 10 metre yükseklikten düşen işçi hayatını kaybetti.

Olay, dün öğle saatlerinde Alanya'ya bağlı Avsallar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta çalışan Yusuf Ergin (54), henüz bilinmeyen bir nedenle yaklaşık 10 metre yükseklikten zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Ergin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yusuf Ergin'in cansız bedeni, savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

aw512823-01.jpg

