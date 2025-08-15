İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Erzurum’da bir apartmanın inşaatında çalışan işçi düşerek hayatını kaybetti. İşçinin dengesini kaybederek düştüğü öğrenildi.

Erzurum’un Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde bir apartman inşaatında çalışan işçi, üçüncü kattan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Otağ Sokağı’nda bulunan inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 yaşındaki Sedat K., inşaatın üçüncü katında çalıştığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü. Zeminde bulunan demir parçalarının başına saplandığı belirtilen Sedat K., olay yerinde hayatını kaybetti.

Aynı inşaatta çalışan yakınları, olayın ardından sinir krizi geçirirken, gözyaşlarına boğuldu.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Sedat K.’nın cenazesi Erzurum Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Son Haberler
Hatay CHP Milletvekili Nermin Yıldırım Kara: Rica ve lütfen sınırını çoktan aştık!
Hatay CHP Milletvekili Nermin Yıldırım Kara: Rica ve lütfen sınırını çoktan aştık!
Ünye Devlet Hastanesi'nde bir ilk: Omuriliğindeki tümör başarıyla alındı
Ünye Devlet Hastanesi'nde bir ilk: Omuriliğindeki tümör başarıyla alındı
Erzincan-Sivas yolunda feci kaza! 3 Ölü 6 yaralı
Erzincan-Sivas yolunda feci kaza! 3 Ölü 6 yaralı
Ermenek’te orman yangını: Ekipler ve köylüler el ele!
Ermenek’te orman yangını!
LÖSEV’den Bilecik Kent Konseyine ziyaret
LÖSEV’den Bilecik Kent Konseyine ziyaret