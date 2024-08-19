İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

İşçi ölümü 9 Ağustos tarihinde Adıyaman merkez İndere bölgesinde gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre, iskele üzerinde çalışan 57 yaşındaki Süleyman Özgül, 60 yaşındaki Ahmet Kars ve 27 yaşındaki Cafer Özgül, inşaat iskelenin çökmesi sonucu aşağıya düşmüş ve her üç işçi yaralanmıştı.

Yaralanan işçilerden Ahmet Kars olayın yaşandığı gün hayatını kaybetmiş, 27 yaşındaki durumu ağır olan Cafer Özgül ise yoğun bakım servisine kaldırılmıştı. Burada tedavi altına alınan Cafer Özgül, 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Hayatını kaybeden Cafer Özgül'ün cenazesi tamamlanan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.