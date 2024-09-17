İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Bursa'da 8 katlı inşaatın 1'inci katından düşerek ağır yaralanan işçi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yıldırım ilçesi Anadolu Mahallesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. 30 yaşındaki Aziz Çapkın adlı işçi 8 katlı inşaatın 1'inci katından henüz bilinmeyen bir sebeple yere düştü.

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İş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Çapkın'ı yaptıkları ilk müdahale sonrası Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

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Aziz Çapkın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Acı haberi alan yakınları, hastane çevresinde sinir krizi geçirdi.

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