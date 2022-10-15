İnşaattan düşen işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre olay, Serik ilçesine bağlı Kökez Mahallesi'nde meydana geldi. Adnan Türker (57) inşaatta kalıp çakarken dengesini kaybetmesi sonucu 3. kattan aşağı düştü.

Durumu fark eden mesai arkadaşları durumu 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Türker, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Türker'in cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.