İnşaattan düşen MHP’li eski İl Başkanı Yaraş, hayatını kaybetti

MHP Balıkesir eski İl Başkanı Ahmet Yaraş, bugün saat 11.00 sıralarında, Altıeylül ilçesi Sütlüce Mahallesi 1. Çakır Sokak'taki kendisine ait inşaat alanında incelemelerde bulunurken dengesini kaybederek düştü. 4'üncü kattan zemin kattaki bağlama demirlerinin üzerine düşen Yaraş, kanlar içinde kaldı. İnşaattaki işçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Yaraş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerin ardından Yaraş'ın cansız bedeni Atatürk Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaraş'ın cenazesinin, yarın öğlen Kesirven Mahallesi camisinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği bildirildi.

(Kaynak: DHA)